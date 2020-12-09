09 Декабря 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова, 12-миллиардная тонна нефти (2020) | Фото: www.instagram.com/Наталья Комарова

Югра не собирается слезать с нефтяной "дохлой лошади"

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции прокомментировала вызовы, которые встают перед нефтяными регионами в связи с развитием альтернативного вида топлива, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы опираемся на точку зрения экспертов в этой отрасли. Всё, что связано с добычей нефти и газа, мы делаем хорошо. И даже лучше, чем другие. Через 10 лет мир одномоментно не перейдет с одной энергетической системы на другую. Нам нужно добывать нефть и наращивать запасы. Наличие у государства такой возможности – усиливает его возможности и возможности по усилению альтернативных сфер, отраслей", - подчеркнула Наталья Комарова.

Она отметила, что в регионе используется возобновляемая энергия. Так, компания "Юграэнерго" в 2018 и 2019 г. Ввела в эксплуатацию три солнечные электростанции в Сургутском и Березовском районе.

"Мы не пренебрегаем этими возможностями региона", - отметила Комарова.

Напомним, ранее в интервью "Форбс" экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс сравнил нефть с "дохлой лошадью", с которой "нужно слезать".

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Югра не собирается слезать с нефтяной "дохлой лошади"

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Теги: Наталья, Комарова., нефть



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