В СКР установили мотив убийства Япончика

Мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) стала личная неприязнь к нему организатора преступления, Ильи Симонии (Махо), установили в Следственном комитете РФ.

Как рассказал газете "Коммерсантъ" замглавы ведомства Ростислав Рассохов, конфликт между ворами в законе начался в 80-е годы, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области.

По его словам, информация о том, что обвиняемые в убийстве Япончика причастны к смерти Деда Хасана, в ходе расследования не получена.

Напомним, что 69-летний Вячеслав Иваньков был ранен в результате покушения 28 июля 2009 года. Неизвестный выстрелил Иванькову в живот из снайперской винтовки, когда тот выходил из московского ресторана "Тайский слон".

9 октября 2009 года он скончался в больнице. Позже журналисты узнали, что киллер, стрелявший в Иванькова, убит.

Также сообщалось, что незадолго до покушения Иваньков, проживавший за рубежом, приехал в Россию, чтобы разрешить конфликт между группировками Тариэла Ониани и Аслана Усояна (он же Дед Хасан). По информации "Газеты", предпочтение Япончик отдал Усояну. Дед Хасан, напомним, также был убит.