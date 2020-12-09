09 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
торговля магазин супермаркет прилавок (2007) | Фото: Накануне.ru

На Южном Урале трем торговым сетям запретили открывать новые магазины в двух муниципалитетах

В Челябинской области три торговые сети по итогам 2019 года превысили порог в 25% от коммерческих площадей в двух муниципалитетах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Долю более 25% занимают OOO "ИКС 5 Ритейл Групп" (торговая сеть "Пятерочка") и OOO "Элемент-Трейд" (торговая сеть "Монетка") в Локомотивном городском округе, АО "Тандер" (торговая сеть «Магнит») - в Южноуральском городском округе.

Главам этих муниципалитетов будет направлена эта информация для принятия мер по предупреждению и пресечению дальнейшего расширения конкретных торговых сетей.

В 2019 году в регионе работало 59 федеральных и региональных торговых сетей. Лидерами по обороту розничной торговли продовольственными товарами на территории области являются были компания X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток"), АО "Тандер" ("Магнит") и сеть магазинов "Красное и Белое".

Стоит отметить, что по итогам 2018 года долю более 25% занимали АО "Тандер" в Южноуральском городском округе, а X5 Retail Group в Локомотивном городском округе. За 2019 год количество магазинов в этих муниципалитетах они не увеличили.

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На Южном Урале трем торговым сетям запретили открывать новые магазины в двух муниципалитетах

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Теги: торговая сеть, УФАС, конкуренция,



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