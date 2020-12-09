В Югре не будут вводить новые covid-ограничения в преддверии новогодних праздников

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции заявила, что считает достаточными ограничительными меры, введенные в регионе из-за коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

Новых ограничений в преддверие предстоящих новогодних праздников в Югре вводиться не будет. Наталья Комарова отметила, что режим повышенной готовности не прерывался и не закрывался. Действует обязательный масочный режим. Дети до 14 лет не могут без сопровождения родителей находиться в местах массового скопления людей. Ограничения по времени проведения ремонтных и строительных работ в многоквартирных домах. Или домах, расположенных по соседству. Это ограничение введено с учетом, что лица старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями находятся на самоизоляции.

Режим самоизоляции для них действует до конца года. Более 20% сотрудников бюджетных организаций и органов власти работают удаленно. В некоторых организациях процент таких сотрудников составляет 40%. Действует ограничение по времени работы заведений общепита – они закрыты с 23.00 до 6.00. Запрещено проведение праздников в закрытых помещениях, работа аниматоров, ярмарки и выставки.

"Я полагаю, что мер достаточно", - отметила губернатор.