Глава Югры: Нам есть, что предложить Китаю в сферах технологического предпринимательства и туризма

Губернатор Югры Наталья Комарова, отвечая на пресс-конференции на вопрос журналиста из Китая, рассказала, что "налажено тесное сотрудничество в экспорте нефти, образовании", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 2017 г. зарегистрирована "дочка" китайской компании в Югре. Её работа ориентирована на ремонт бурильного оборудования, например. В 2018 г. компания ввела в эксплуатацию завод по нанесению антикоррозийного покрытия на трубы. Говоря о привлекательных направлениях сотрудничества, скажу о технологическом предпринимательстве и туризме. Нам есть, что предложить. Как и Китаю. У нас – более 300 тыс. озёр, тысячи рек, огромные запасы леса. Именно у нас – слияние крупных рек, Оби и Иртыша", - сказала Комарова.

Также развито экологическое партнёрство Югры и Китая.