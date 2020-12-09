В Екатеринбурге ищут жертв "финансовых пирамид" по типу печально известной МММ

В ГУ МВД по Свердловской области устанавливают потерпевших от действий кредитно-потребительских кооперативов "Золотой Фонд" и "Достояние народа", а также финансовой компании "Деловые инвестиции".

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, офисы указанных фирм находились в Екатеринбурге по улицам Белинского, 56, Луначарского, 78а, и проспекту Космонавтов, 90. По его данным, уголовное дело по "Золотому фонду" и "Деловым инвестициям" для дальнейшего расследования передано в следственное управление МВД Иркутской области, а по "Достоянию народа" - в органы внутренних дел Тульской области.

Основным видом деятельности указанных кооперативов являлось предоставление населению потребительского кредита, а также привлечение денежных средств пайщиков по договорам передачи личных сбережений для инвестирования под высокий процент. Но в итоге аферисты людей обманули, причинив им многомиллионный ущерб.

"Кредитно-потребительские кооперативы не в первый раз фигурируют в криминальных сводках. Свою деятельность они организовывают под видом законной. На работу оформляют штат сотрудников, не посвящая последних в свои истинные преступные намерения, определяют их должностные обязанности по привлечению денежных средств граждан, устанавливают размер оплаты труда с последующим заключением трудовых отношений. При помощи рекламных трюков привлекают займодавцев (лица, которые передают во временное пользование денежные средства заемщику), обещая получение в кратчайшие сроки высокого дохода с минимальным риском, а именно ежемесячных не реальных выплат в виде вознаграждений от 60 до 144% годовых.

К сожалению, находятся люди, которые соблазняются возможной сверхприбылью, позабыв известную народную мудрость: "Бесплатный сыр бывает только в мышеловке". Словом, все как в печально известной и давно лопнувшей пирамиде МММ. Нужно бережно и рассудительно относиться к тому, что имеем, а не доверять свои с большим трудом накопленные деньги различного рода мошенникам", - отметил полковник Горелых.

Он уточнил, что для привлекательности своих "грандиозных проектов" сомнительные структуры производят возврат некоторым вкладчикам основной суммы долга по заключенным договорам займа с начислением процентов за пользование средствами, а также выплачивают ежемесячный процент, но делается это за счет поступления денег от новых клиентов.

Как добавил Валерий Горелых, пострадавшим от фирм "Золотой Фонд" и "Деловые инвестиции" необходимо обращаться в отдел по расследованию преступлений ОП №7 УМВД по Екатеринбургу, контактный телефон 8 (343) 356-42-07, а от компании "Достояние народа" – в ОП №1 по номеру 8 (343) 356-40-63.