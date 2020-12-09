09 Декабря 2020
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Правительство Ленинградской области делает гимнастику. (2020) | Фото: НТВ Петербург

Жириновский предложил сделать администрации губернаторов многопартийными

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать многопартийные администрации глав регионов в качестве меры по борьбе с коррупцией. При этом он готов включить в эту систему только парламентские партии.

"Если губернатор от "Единой России", то замы должны быть от ЛДПР, КПРФ и СР. Мы так сделали: в Смоленской области наш губернатор Алексей Островский ввел многопартийную администрацию и сразу уровень коррупции в области упал. Ведь это же очевидно, чиновники от разных партий не будут покрывать друг друга, между ними есть политическая конкуренция", - пишет Жириновский в своем Telegram-канале.

"А если в каком-то регионе глава оказался замешан в уголовном деле, например, в Томске уже третий мэр от одной партии за решеткой. Ну, поставьте там представителя другой партии! Это сразу изменит положение дел в городе", - добавляет политик.

Напомним, накануне генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что в России из года в год не меняется уровень коррупции. Ежегодно выявляется порядка 30 тыс. случаев взяточничества, превышения полномочий и т.д.

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Жириновский предложил сделать администрации губернаторов многопартийными

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Теги: администрация губернатора, многопартийность, коррупция



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