По барам и ресторанам Петербурга прошли рейды после отказа соблюдать "новогодний локдаун"

Ночной рейд прошел по заведениям общепита Санкт-Петербурга. Его провели сотрудники Следственного комитета России, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и члены комитета по контролю за имуществом.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в трех заведениях выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических условий.

Изъята документация, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Ранее стало известно, что десятки кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в новогодние праздники. Весь список подобных заведений появился на странице проекта "Карта сопротивления".

Напомним, в Петербурге ввели жесткие меры из-за распространения коронавируса: с 30 декабря по 3 января не будут работать все заведения общепита, а с 4 по 10 января они могут работать с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 10 января также закроются все музеи, театры, выставки, зоопарк, отменены концерты, а на автобусные экскурсии будет действовать запрет.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что "город – на пороге локдауна".