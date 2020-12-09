Сургутский врач обвиняется в получении взяток от инвалидов

Заведующий одного из отделений Сургутской травматологической больницы обвиняется в получении взяток, в том числе и от пациентов-инвалидов, плативших ему за проведение операции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ХМАО-Югре, в ноябре текущего года врач-травматолог-ортопед, занимая должность заведующего ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы, вынудил жителя Сургутского района дать ему взятку в размере 140 тыс. руб. за внеочередное проведение операции по протезированию тазобедренного сустава. При этом врач ясно дал понять инвалиду, испытывающему постоянные боли, что в случае отказа, ему придется ждать в очереди не менее 8 месяцев. Мужчина согласился, опасаясь за свое здоровье. Более того, будучи уверенным в том, что при раскрытии факта дачи и получения взятки ему не будет оказана необходимая медицинская помощь, потерпевший решил не обращаться в правоохранительные органы.

Утром 7 ноября при получении данных денежных средств подозреваемый и был задержан. Помимо этого, установлено, что при аналогичных обстоятельствах злоумышленник получил взятки еще от двух жителей Сургутского и Нижневартовского района: в мае 190 тыс., 30 из которых вернул в качестве "скидки" за преклонный возраст инвалида и 180 тыс. руб. в июне от второго пациента. Более того, действия подозреваемого привели к тому, что стоящие длительное время в очереди пациенты своевременно не получали медицинскую помощь.

При осмотре кабинета заведующего отделения было обнаружено и изъято более 1 млн 200 тыс. руб. При обыске квартиры – свыше 2,5 млн руб. Помимо этого на банковских счетах подозреваемого обнаружено более 17 млн руб. Также в собственности его жены имеется шесть квартир, расположенных в Сургуте, Тюменской области и Санкт-Петербурге, два земельных участка и дачный дом.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных п."б, в" ч.5 ст. 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере и получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу.

Поскольку уровень дохода обвиняемого и его супруги не соответствует найденным при обыске денежным средствам и имуществу, следователями проводятся мероприятия по выявлению иных возможных фактов получения взяток, а также выполняются иные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, расследование продолжается.