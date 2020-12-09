Сургутский врач обвиняется в получении взяток от инвалидов

09 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
фельдшер врач взятка деньги (2016) | Фото: visitshimla.in

Сургутский врач обвиняется в получении взяток от инвалидов

Заведующий одного из отделений Сургутской травматологической больницы обвиняется в получении взяток, в том числе и от пациентов-инвалидов, плативших ему за проведение операции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ХМАО-Югре, в ноябре текущего года врач-травматолог-ортопед, занимая должность заведующего ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы, вынудил жителя Сургутского района дать ему взятку в размере 140 тыс. руб. за внеочередное проведение операции по протезированию тазобедренного сустава. При этом врач ясно дал понять инвалиду, испытывающему постоянные боли, что в случае отказа, ему придется ждать в очереди не менее 8 месяцев. Мужчина согласился, опасаясь за свое здоровье. Более того, будучи уверенным в том, что при раскрытии факта дачи и получения взятки ему не будет оказана необходимая медицинская помощь, потерпевший решил не обращаться в правоохранительные органы.

Утром 7 ноября при получении данных денежных средств подозреваемый и был задержан. Помимо этого, установлено, что при аналогичных обстоятельствах злоумышленник получил взятки еще от двух жителей Сургутского и Нижневартовского района: в мае 190 тыс., 30 из которых вернул в качестве "скидки" за преклонный возраст инвалида и 180 тыс. руб. в июне от второго пациента. Более того, действия подозреваемого привели к тому, что стоящие длительное время в очереди пациенты своевременно не получали медицинскую помощь.

При осмотре кабинета заведующего отделения было обнаружено и изъято более 1 млн 200 тыс. руб. При обыске квартиры – свыше 2,5 млн руб. Помимо этого на банковских счетах подозреваемого обнаружено более 17 млн руб. Также в собственности его жены имеется шесть квартир, расположенных в Сургуте, Тюменской области и Санкт-Петербурге, два земельных участка и дачный дом.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных п."б, в" ч.5 ст. 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере и получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу.

Поскольку уровень дохода обвиняемого и его супруги не соответствует найденным при обыске денежным средствам и имуществу, следователями проводятся мероприятия по выявлению иных возможных фактов получения взяток, а также выполняются иные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, расследование продолжается.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сургутский врач обвиняется в получении взяток от инвалидов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: врач, взятка, СКР, обыск, инвалиды, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети