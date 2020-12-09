Губернатор Югры высоко оценила борьбу округа с коронавирусом

Губернатор Наталья Комарова, говоря в рамках пресс-конференции о массовой вакцинации от коронавируса и поставках вакцины, заявила, что медицинские организации готовы к вакцинации. Отработаны алгоритмы работы с вакциной, передаёт корреспондент Накануне.RU

"Надеюсь, подготовка отвечает требованиям, предъявляемым к вакцинации. 142 дозы мы получили ранее, пришли ещё 400 доз. Справимся с этим количеством. Вакцинация добровольная и настроена на медработников, педагогов, силовиков, социальных работников, это даст нам новые возможности вакцинации", - сказала Комарова.

Регион одним из первых весной столкнулся с распространением инфекции. В частности, в вахтовых посёлках.

"Разработанные нами правила входят в рекомендации Роспотребнадзора по стране. Во вторую волну мы испытываем напряжение не в вахтовых посёлках, а в семейных очагах. Из 220 новых случаев за сутки вахтовики – шесть человек. Та работа, которая прошла весной, эффективна. Рекомендации, мы надеемся, приобретут статус правил и лягут в основу организации работы компаний, где трудятся вахтовики", - сказала Комарова.