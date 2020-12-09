"Роснефть" объявила об открытии уникального газового месторождения в Карском море

09 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Сибирский ФО В России
Сахалин - 1, Роснефть, буровая платформа (2018) | Фото: tumenneftgaz.rosneft.ru

"Роснефть" объявила об открытии уникального газового месторождения в Карском море

"Роснефть" объявила об открытии нового уникального газового месторождения в Карском море. Его подтвердила госкомиссия по запасам. "Росгеолфонду" рекомендовано поставить его на государственный учет в авторском варианте с запасами газа в 800 млрд кубометров.

Месторождению присвоено имя Маршала Жукова. По действующей классификации оно относится к категории уникальных, сообщили в пресс-службе компании.

"Месторождение было открыто по результатам поисково-оценочного бурения на структуре "Викуловская" (лицензионный участок "Восточно-Приновоземельский-1"). Глубина скважины составила 1621 м", - отметили в "Роснефти".

В рамках разработки данного участка уже было открыто одно из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений "Победа". Его суммарные извлекаемые запасы составляют порядка 130 млн т нефти и 422 млрд куб. м газа.

В компании отметили, что всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено более 30 перспективных структур. Результаты разведывательного бурения показали высокую нефтегазоносность данных структур – это подтверждает открытие новой Карской морской нефтеносной провинции.

"По объему ресурсов она может превзойти такие нефтегазоносные провинции как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие провинции Ближнего Востока", - отметили в "Роснефти".

Что касается нефти, полученной из скважин этого участка, тона по ключевым показателям (плотность и содержание серы) превосходит Brent, а также марки Siberian Light и WTI, сопоставима по характеристикам с нефтью месторождения "Белый тигр" шельфа Вьетнама. При этом массовое содержание серы в нефти "Победы" менее 0,02%, в то время как в Brent - 0,2-1%, а в Urals - 1,2-1,3%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Роснефть" объявила об открытии уникального газового месторождения в Карском море

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: роснефть, новое месторождение, газ, углеводороды, нефть, карское море



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети