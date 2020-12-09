"Роснефть" объявила об открытии уникального газового месторождения в Карском море

"Роснефть" объявила об открытии нового уникального газового месторождения в Карском море. Его подтвердила госкомиссия по запасам. "Росгеолфонду" рекомендовано поставить его на государственный учет в авторском варианте с запасами газа в 800 млрд кубометров.

Месторождению присвоено имя Маршала Жукова. По действующей классификации оно относится к категории уникальных, сообщили в пресс-службе компании.

"Месторождение было открыто по результатам поисково-оценочного бурения на структуре "Викуловская" (лицензионный участок "Восточно-Приновоземельский-1"). Глубина скважины составила 1621 м", - отметили в "Роснефти".

В рамках разработки данного участка уже было открыто одно из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений "Победа". Его суммарные извлекаемые запасы составляют порядка 130 млн т нефти и 422 млрд куб. м газа.

В компании отметили, что всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено более 30 перспективных структур. Результаты разведывательного бурения показали высокую нефтегазоносность данных структур – это подтверждает открытие новой Карской морской нефтеносной провинции.

"По объему ресурсов она может превзойти такие нефтегазоносные провинции как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие провинции Ближнего Востока", - отметили в "Роснефти".

Что касается нефти, полученной из скважин этого участка, тона по ключевым показателям (плотность и содержание серы) превосходит Brent, а также марки Siberian Light и WTI, сопоставима по характеристикам с нефтью месторождения "Белый тигр" шельфа Вьетнама. При этом массовое содержание серы в нефти "Победы" менее 0,02%, в то время как в Brent - 0,2-1%, а в Urals - 1,2-1,3%.