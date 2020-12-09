В Челябинской области за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 299 случаев COVID-19, 14 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 29 тыс. 352 человек.

В настоящий момент в регионе 9 тыс. 735 заболевших. За сутки выписаны 204 человека, всего в регионе выздоровели 18 тыс. 581 пациент.

За прошедшие сутки умерло четырнадцать человек. От COVID-19 скончались мужчины 52, 62 и 67 лет и женщины 59 и 84 лет, а также три пациентки 82 лет. Еще у шести человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 79 лет и женщины 56, 60, 70, 73 и 86 лет.