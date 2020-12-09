Врач объяснил, почему алкоголь и вакцина от коронавируса несовместимы

Врач-нарколог Алексей Казанцев объяснил опасность алкоголя в период вакцинации от коронавируса.

По его словам, употребление спиртного повышает риск возникновения аллергической реакции на прививку, что чревато анафилактическим шоком и даже летальным исходом.

Также эксперт в беседе с "Вечерней Москвой" напомнил, что алкогольные напитки снижают эффективность инъекции.

Между тем, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что употребление алкоголя в незначительных дозах на праздник допустимо после вакцинации от коронавируса.

По его словам, "напиваться не надо ни при каких обстоятельствах", "но один стакан шампанского никому никогда не вредил", пишет Regnum.

Разработчик "Спутник V" уточнил, что отказаться от алкоголя следует в течение трех дней после каждой дозы вакцины.

Таким образом Гинцбург прокомментировал заявления вице-премьера Татьяны Голиковой, которая призвала после получения вакцины от коронавируса в течение 42 дней отказаться от алкоголя.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пить после прививки от COVID-19 нельзя еще дольше - две недели до вакцинации и 42 дня после.