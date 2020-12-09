09 Декабря 2020
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Общество Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Моор после претензий Путина решил повысить размер минимальной заработной платы

Начиная с 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы в Тюменской области будет увеличен до 12 тыс. 871 руб. Дополнительное соглашение об этом было подписано 3 декабря региональным правительством в лице губернатора Александра Моора, Союзом "Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов "Тюменский областной совет профессиональных союзов" и союзом "Региональное объединение работодателей Тюменской области".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области, увеличение минимального размера з/п будет происходить за счет начисления районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, которые установлены в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что Александр Моор во время встречи с президентом России Владимиром Путиным (2 декабря) поделился позитивной статистикой - доход населения региона был увеличен на 101%, на что президент ответил весьма скептически.

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Моор после претензий Путина решил повысить размер минимальной заработной платы

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Теги: минимальная зарплата, Александр Моор, допсоглашение



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