В Екатеринбурге появился сквер имени ЮНЕСКО

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о присвоении наименований двум скверам, расположенным на территории Кировского района уральской столицы.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, скверы, находящиеся в периметре улиц Царской, Клары Цеткин, Дзержинского и Горького, получили названия "ЮНЕСКО" и "Литературный".

Как отметили в мэрии, территория напротив Храма-на-Крови и киноконцертного театра "Космос" всегда была местом притяжения горожан: там располагаются обустроенные дорожки, скамейки, ухоженные зеленые насаждения и малые архитектурные формы. Кроме этого, в 2012 году здесь был установлен памятник святым Петру и Февронии.

Теперь у мест встреч екатеринбуржцев появились свои названия. Информация о новых топонимических объектах уральской столицы уже направлена в государственный адресный реестр, а также в УМВД по Екатеринбургу, администрацию Кировского района города и другие ведомства.