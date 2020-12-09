Жители Миасса обратились к Путину из-за планов по строительству логистического центра Wildberries

Жители Миасса, выступающие против строительства логистического центра Wildberries, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жителей, строительство логистического центра приведет к транспортному коллапсу, поскольку дороги в городе не позволяют пропустить большой поток, а построить отдельную дорогу к месту складов невозможно.

При этом они напоминают, что депутаты предыдущего созыва не поддержали этот проект, но новый созыв его продвигает.

"При этом власти избегают широкого обсуждения проекта с общественностью и даже не пускают активных горожан в зал заседаний. Подавляющее большинство миасцев против складов посреди города. А власти не желают слышать глас народа. Из-за этого в Миассе складывается напряженная обстановка", - говорится в обращении.

На сессии городского собрания 27 ноября депутаты приняли решение об изменения функционального назначения территории, расположенной в районе Тургоякского шоссе под размещение технопарка. Именно там планируется разместить логистический центр Wildberries. Однако, как заверил глава Миасса Григорий Тонких, заявок от этой компании на предоставление земли под логистический центр не поступало, а если решение будет принято инвестору предложат три варианта для размещения объекта.

В настоящий момент по обращению жителей Миасса проводится проверка.

"Прокуратурой Миасса в ходе проверки будет дана оценка законности предоставления земельного участка под строительство. При наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.