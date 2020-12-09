Жители Миасса обратились к Путину из-за планов по строительству логистического центра Wildberries

09 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
жители Миасса, видеообращение, (2020) | Фото: youtube.com

Жители Миасса обратились к Путину из-за планов по строительству логистического центра Wildberries

Жители Миасса, выступающие против строительства логистического центра Wildberries, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жителей, строительство логистического центра приведет к транспортному коллапсу, поскольку дороги в городе не позволяют пропустить большой поток, а построить отдельную дорогу к месту складов невозможно.

При этом они напоминают, что депутаты предыдущего созыва не поддержали этот проект, но новый созыв его продвигает.

"При этом власти избегают широкого обсуждения проекта с общественностью и даже не пускают активных горожан в зал заседаний. Подавляющее большинство миасцев против складов посреди города. А власти не желают слышать глас народа. Из-за этого в Миассе складывается напряженная обстановка", - говорится в обращении.

жители Миасса, видеообращение,(2020)|Фото: youtube.com

На сессии городского собрания 27 ноября депутаты приняли решение об изменения функционального назначения территории, расположенной в районе Тургоякского шоссе под размещение технопарка. Именно там планируется разместить логистический центр Wildberries. Однако, как заверил глава Миасса Григорий Тонких, заявок от этой компании на предоставление земли под логистический центр не поступало, а если решение будет принято инвестору предложат три варианта для размещения объекта.

В настоящий момент по обращению жителей Миасса проводится проверка.

"Прокуратурой Миасса в ходе проверки будет дана оценка законности предоставления земельного участка под строительство. При наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жители Миасса обратились к Путину из-за планов по строительству логистического центра Wildberries

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Миасс, Владимир Путин, обращение, логистический центр,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети