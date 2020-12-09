Обвиняемые в убийстве Каторгиной устроили саботаж в суде

Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной устроили скандал в зале Свердловского областного суда. Как передает корреспондент Накануне.RU, Екатерина Меньшикова заявила, что ей не дали ознакомиться с материалами дела.

Женщина вступила в конфликт со своим адвокатом.

Михаил Федорович эмоционально сказал, что его права как подсудимого нарушены. "Я требую прессу. Нарушены мои права", - сказал он.

Его защитница накричала на Федоровича, заявив о том, что он не имеет права так с ней разговаривать.

"Я вам ничего не должна", - огрызнулась она.

Конфликт не дал начать суд. Федорович обращался к журналистам. Однако, после вопросов от журналистов приставы подходили к представителям СМИ с угрозами их удалить.

Также Федорович сказал, что он не убивал Ксению.

"Я не убивал ее и не могу признаваться в том, что я не совершал. Убивал Ахметвалиев ударами ножа", - ответил он на вопрос нашего агентства.

Он попросил заменить ему адвоката, заявив, что в отношении него нарушена статья 217 УК РФ.