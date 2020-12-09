Уровень коррупции в России из года в год остается неизменным - Генпрокурор

Уровень коррупции в России остается практически неизменным на протяжении последних лет и составляет порядка 30 тыс. преступлений в год, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Говоря о выявленных коррупционных преступлениях, отмечу, что на протяжении последних лет их число практически не меняется и колеблется в пределах 30 тысяч. Вот и на 1 октября текущего года показатель был зафиксирован на отметке 26 311 преступлений, что говорит о примерно сохраняющемся уровне коррупционной преступности", - заявил прокурор в интервью "Российской газете".

Он считает, что цифры свидетельствуют об активном противостоянии силовиков взяточничеству и злоупотреблениям.