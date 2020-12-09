Факел высотой 25 метров: В Оренбургской области тушат пожар на нефтяной скважине

В Оренбургской области на площади 100 кв. м. горит газовый фонтан буровой скважины на Таллинском нефтяном месторождении-2.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, высота факела составляет 25 м. Один человек пострадал. Мужчина с ожогами рук доставлен в больницу.

Для контроля экологической обстановки на место пожара выехала специализированая лаборатория. Месторождение находится в пяти километрах от села Таллы.

В конце сентября пожар произошел на газонефтяном месторождении в Переволоцком районе Оренбургской области. Как сообщаетRegnum, на предприятии загорелась цистерна с буровым раствором. Пострадавших не было.