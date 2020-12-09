Россельхознадзор запретил ввоз азербайджанских яблок и томатов

С 10 декабря Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения. В ведомстве указывают, что эта мера принимается в соответствии с международным законодательством по карантину и защите растений.

"Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики о систематических случаях выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции, поставляемой на территорию Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

С 22 октября по сегодняшний день было зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных насекомых в плодоовощной продукции – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.