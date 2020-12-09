В Перми начинается сезон новогодних ярмарок

09 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
хлеб молоко мука (2004) | Фото

В Перми начинается сезон новогодних ярмарок

В двух районах Перми – Ленинском и Мотовилихинском – три дня будут работать новогодние ярмарки. Купить можно будет как продукты, так и различные сувениры, сообщили Накануне.RU в мэрии.

С 12 до 20 часов 10-12 декабря ярмарки будут работать возле ТЦ "Айсберг" (Попова, 22) и в доме № 10 по Уинской. В ассортименте – колбасы и мясные деликатесы, пельмени, котлеты, вареники, сырники, работы пермских мастеров, молочную продукцию, леденцы и расписные пряники, а также новогодние сувениры. Если есть какие-либо вопросы об участии в ярмарке, их можно задать организатору Даниилу Верещагину (919-454-10-64).

Напомним, подобные мероприятия проходят в Перми регулярно. Например, 29 июля 2019 г. больше трёх десятков предприятий и дизайнеров из различных регионов России собрались в столице края на ярмарку одежды, обуви и текстиля. На неё приехали более 30 представителей отрасли из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской и Воронежской областей, Ставрополья и Пермского края. Для местных производителей это был хороший шанс найти для себя новые рынки сбыта.

По словам заместителя министра промышленности Прикамья Владислава Тонкова, участие в федеральном мероприятии позволит местным производителям показать свою продукцию, найти новые рынки сбыта, в том числе в соседних регионах. Местные производители могут войти в реестр участников ярмарки, чтобы представлять продукцию Пермского края и за его пределами.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми начинается сезон новогодних ярмарок

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ярмарка, ТЦ Айсберг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети