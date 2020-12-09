В Перми начинается сезон новогодних ярмарок

В двух районах Перми – Ленинском и Мотовилихинском – три дня будут работать новогодние ярмарки. Купить можно будет как продукты, так и различные сувениры, сообщили Накануне.RU в мэрии.

С 12 до 20 часов 10-12 декабря ярмарки будут работать возле ТЦ "Айсберг" (Попова, 22) и в доме № 10 по Уинской. В ассортименте – колбасы и мясные деликатесы, пельмени, котлеты, вареники, сырники, работы пермских мастеров, молочную продукцию, леденцы и расписные пряники, а также новогодние сувениры. Если есть какие-либо вопросы об участии в ярмарке, их можно задать организатору Даниилу Верещагину (919-454-10-64).

Напомним, подобные мероприятия проходят в Перми регулярно. Например, 29 июля 2019 г. больше трёх десятков предприятий и дизайнеров из различных регионов России собрались в столице края на ярмарку одежды, обуви и текстиля. На неё приехали более 30 представителей отрасли из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской и Воронежской областей, Ставрополья и Пермского края. Для местных производителей это был хороший шанс найти для себя новые рынки сбыта.

По словам заместителя министра промышленности Прикамья Владислава Тонкова, участие в федеральном мероприятии позволит местным производителям показать свою продукцию, найти новые рынки сбыта, в том числе в соседних регионах. Местные производители могут войти в реестр участников ярмарки, чтобы представлять продукцию Пермского края и за его пределами.