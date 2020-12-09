В главном здании Екатеринбургского театра кукол завершается капитальный ремонт

В основном здании Екатеринбургского театра кукол завершается капитальный ремонт, который проводится в рамках национального проекта "Культура".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, работы проходят в несколько этапов. На первом, в конце 2019 года, было приобретено новое профессиональное световое и звуковое оборудование для сцены. Сейчас в театре идет второй этап масштабного ремонта.

На сегодняшний день выполнен большой объем строительно-монтажных работ, в том числе проведена заменена кровли и фасада, выполнено устройство наружных инженерных сетей, монтаж внутренних коммуникаций и начаты отделочные работы. По состоянию на начало декабря строительная готовность второго этапа работ составляет 95% от запланированного объема. Планируется, что ремонт завершится в декабре 2021 года.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенного на реализацию нацпроекта "Культура", средства также выделены из областного и местного бюджетов. На данное направление в октябре было дополнительно направлено 77,5 миллионов рублей из федерального бюджета.

Общая сумма финансирования работ в 2020 году составляет более 166 миллионов рублей, а всего на ремонт будет потрачено 334 миллиона 895 тысяч рублей. На время капремонта Екатеринбургский театр кукол переехал на площадку кинотеатра "Колизей", где была построена новая сцена специально для показа кукольных спектаклей.

"Капитальный ремонт стал для нас поводом реализовать инвестпроект кинетического театра "Время чудес". Театр внешне изменится, это будет большим подарком зрителям, городу. Прохожие будут видеть часы, на которых изображены Петрушка и его братья из разных стран. Кроме того, перед театром будет установлен скульптурный логотип Екатеринбургского театра кукол высотой 2,1 метра. Внутри, конечно же, здание тоже изменится: оно станет более доступным для зрителей с ограниченными возможностями. Появится современное техническое оборудование в залах. Интерьеры станут светлее, уютней", - рассказал директор театра Петр Стражников.

Екатеринбургский театр кукол открылся в 1932 году. В нем работает 85 сотрудников, из них 25 – актеры, шесть из них имеют звание "Заслуженный артист РФ". Артисты владеют куклами различных систем: перчаточной и планшетной куклой, марионетками, а также масками и техникой "живой план". В репертуаре театра 35 спектаклей для детей и взрослых, разнообразных по жанрам и формам.

Национальный проект "Культура" является одним из 12 приоритетных проектов, выполнение которых обозначено указом президента РФ Владимира Путина. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта. "Культурная среда" направлен на повышение качества жизни населения благодаря модернизации инфраструктуры и реновации учреждений культуры. "Творческие люди" направлен на поддержку творческих инициатив людей и общественных институтов. А федеральный проект "Цифровая культура" призван обеспечить создание комфортной культурной цифровой среды для населения.