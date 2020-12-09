Неграмотность, зависть, комплекс неполноценности: Познер назвал причины нелюбви россиян к демократии

Ведущий Первого канала Владимир Познер на своем сайте ответил на вопрос пользователя о том, почему россияне не любят демократию.

Пользователь назвал самого Познера "приверженцем демократических идеалов и их производных: либерализма, толерантности и т.д.". и противопоставил ему "многих жителей России", которые "высказываются об этих идеалах с нескрываемым презрением". Автор вопроса полагает, что "это мнение среди населения России превалирует, поскольку решиться опровергать его вслух желающих не находится". Он спрашивает, с чем связана такая нетерпимость.

И вот что Познер отвечает: "Следует помнить о том, что в России никогда не было демократии – ни в царской, ни в советской. Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете".

"Отношение многих в России к таким понятиям, как либерализм и демократия, объясняется целым рядом факторов, в частности неграмотностью – ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, – они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия.

Если спросить их, считают ли они, что у всех людей должны быть равные права, что школа и здравоохранение должны быть доступны для всех, что выборы должны быть доступны и прозрачны, что человек должен иметь право высказывать свое мнение без страха, они все ответят, что да, так должно быть. Но это и есть демократия!

В общем, так: неграмотность, зависть, комплекс неполноценности – вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии", - пишет Познер.