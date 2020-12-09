09 Декабря 2020
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Власти Перми согласны арендовать школу в Красных Казармах за рубль в месяц

Власти Перми готовы арендовать школу в микрорайоне Красные казармы. Такое заявление, по информации "Местное время" сделала заместитель главы городской администрации Людмила Гаджиева во время заседания комитета пермской гордумы по социальной политике.

В администрации Перми сочли, что лучше согласиться на аренду, чем доводить ситуацию до долгих судебных процессов. В настоящий момент сотрудники мэрии готовят проект, чтобы готовят проект, чтобы получить здание в аренду на пять лет. В январе 2021 года будет объявлен конкурс на поставку оборудования и мебели, на это планируют выделить 69 млн руб.

Экс-кандидат в губернаторы Прикамья, гендиректор компании "Сатурн-Р" Александр Репин ранее подписал с городскими властями соглашение о строительстве и передаче школы в ЖК "Арсенал" на 1225 мест, а также встроенного детского сада в муниципальную собственность. Однако компания расторгла соглашение в одностороннем порядке из-за того, что власти не одобрили изменения для строительства четвертой очереди ЖК "Арсенал" - не были согласованы новые параметры высотности для территории Красных казарм. Администрация Перми обратилась в суд иском в отношении застройщика.

Также компания "Сатурн-Р" предлагала арендовать здание школы за 5 млн руб. в месяц. Потом поступило новое предложение - аренда за рубль в месяц, при условии оплаты затрат на содержание здания. В администрации отметили, что объект еще не сдан в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию здания школы было получено только в конце ноября.

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Власти Перми согласны арендовать школу в Красных Казармах за рубль в месяц

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Теги: школа, Александр Репин, Сатурн Р, Красные казармы, рубль



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Ранее 18.11.2020 16:32 Мск "Сатурн-Р" предложил пермским властям арендовать за школу в Красных Казармах за рубль

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