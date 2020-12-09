Большинство россиян одобряют идею о выходном дне 31 декабря

Подавляющее большинство граждан России одобряют идею выходном дне 31 декабря, показал опрос сервиса по поиску работы Superjob.

Так, поддерживают эту инициативу 80% респондентов. 10% не хотели бы работать в последний день года. Еще столько же не определились со своим отношением к идее.

Также отмечается, что выходного дня 31 декабря больше ждут женщины, чем мужчины - 83% и 76% соответственно.

В опросе приняли участие 1600 граждан России, в том числе жители всех городов-миллионников (кроме Казани), пишет Regnum.

Ранее Госдума отклонила законопроект, внесенный ЛДПР, о переносе выходного на 31 декабря. Напомним, депутаты предлагали не вводить новый выходной, а переносить его с какого-то другого дня, чтобы в итоге количество рабочих дней в году не уменьшалось. Но в ЛДПР не оставляют попытки сделать 31 декабря выходным днем навсегда. Фракция снова будет вносить законопроект, на этот раз доработанный.