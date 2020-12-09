09 Декабря 2020
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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Путину предложат проводить помилования без требования признания вины

10 декабря Владимир Путин проведет встречу с членами совета по правам человека (СПЧ). По данным "Ведомостей", одной из тем станет помилование, а точнее – возможность его применения без признания осужденным вины.

Упростить порядок применения этого института намерена предложить член СПЧ Екатерина Винокурова. Она считает, что возникла потребность в гуманизации мер, "связанных с прекращением отбывания наказания в местах лишения свободы осужденными".

Также она предлагает законодательно закрепить право осужденного на рассмотрение ходатайства о помиловании в установленный срок.

Сейчас законы не регламентируют эту процедуру, в Конституции только говорится, что президент может осуществлять помилование гражданина. Фактически же от осужденного требуется признание вины. Например, об этом говорил Дмитрий Медведев в свою бытность президентом.

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Путину предложат проводить помилования без требования признания вины

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Теги: помилование, признание вины, осужденный, спч



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