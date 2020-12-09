Замначальника Челябинской дистанции пути подозревают в мошенничестве

Заместителя руководителя Челябинской дистанции пути подозревают в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии следствия, в октябре 2018 г. подозреваемый дал указание бригадиру предприятия железнодорожного транспорта отгрузить рельсы и не отражать это в документах. В результате 12 рельсов отвезли на территорию коммерческой организации для укладки в путь необщего пользования.

Ущерб превысил 54 тыс. руб.