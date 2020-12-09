Глава Среднего Урала поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества, отметив подвиги поколения героев – ветеранов войны и тружеников тыла.

"Сегодня мы чествуем настоящих патриотов, людей, которые доблестно и честно служат России. Тех, кто проявлял мужество на полях сражений, защищая Родину, кто самоотверженно трудился и трудится во имя процветания нашей страны", – сказано в обращении главы региона.

Глава региона подчеркнул, что вместе с жителями особенно гордится присвоением Екатеринбургу и Нижнему Тагилу почетное звание "Город трудовой доблести".

"Это признание весомого вклада уральцев, проявивших массовый трудовой героизм, в достижение Победы, обеспечение бесперебойного снабжение фронта всем необходимым. Уверен, что это почётное звание будет впоследствии присвоено и другим городам нашего региона", – отметил Евгений Куйвашев.

Не забыл губернатор и про нынешних героев, кто в период пандемии, не жалея сил, каждый день сражается за жизнь и здоровье свердловчан. Речь идет о заслугах медицинских работников, российских ученых, биологов и фармацевтов, которые разработали вакцину и лекарства против COVID-19 и добровольцах, которые в этот непростой период приходят на помощь пожилым и одиноким людям.

Евгений Куйвашев поблагодарил Героев-уральцев за весомый вклад в укрепление доброй славы региона и всей России, за пример бескорыстной и искренней любви к Родине, который и вдохновляет уральскую молодежь. Губернатор пожелал всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и новых свершений на благо Отечества.