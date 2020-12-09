СМИ: "Интер РАО" пригрозило остановкой экспорта электроэнергии в Китай и ростом цен для Дальнего Востока

09 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Дальневосточный ФО В России
ЛЭП (2017) | Фото: sputnik-georgia.ru

СМИ: "Интер РАО" пригрозило остановкой экспорта электроэнергии в Китай и ростом цен для Дальнего Востока

Монопольный оператор экспорта и импорта электроэнергии в России "Интер РАО" предупредило о возможной остановке поставок электричества в Китай зимой из-за убытков.

По данным "Коммерсанта", компания не довольна слишком высокими ценами на мощность на Дальнем Востоке (речь о ТЭС и ГЭС) и просит изменить цены для экспортера, зафиксировав рентабельность поставок за рубеж в 5% в каждый месяц года.

В "Интер РАО" пугают ростом платежей за мощность для потребителей Дальнего Востока.

Интересно то, что стоимость мощности для поставок в Китай рассчитывается таким образом, что летом экспорт приносит прибыль, а зимой – убытки, но в целом дело достаточно прибыльное. Проблема для "Интер РАО" в том, что компания получает только 5% прибыли, а остальное распределяется между дальневосточными участниками рынка, то есть идет на выравнивание стоимости электроэнергии для потребителей в регионе. В "Интер РАО" считают схему несправедливой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: "Интер РАО" пригрозило остановкой экспорта электроэнергии в Китай и ростом цен для Дальнего Востока

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: интер рао, экспорт, электроэнергия, поставки в китай, дальний восток, рост цен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети