СМИ: "Интер РАО" пригрозило остановкой экспорта электроэнергии в Китай и ростом цен для Дальнего Востока

Монопольный оператор экспорта и импорта электроэнергии в России "Интер РАО" предупредило о возможной остановке поставок электричества в Китай зимой из-за убытков.

По данным "Коммерсанта", компания не довольна слишком высокими ценами на мощность на Дальнем Востоке (речь о ТЭС и ГЭС) и просит изменить цены для экспортера, зафиксировав рентабельность поставок за рубеж в 5% в каждый месяц года.

В "Интер РАО" пугают ростом платежей за мощность для потребителей Дальнего Востока.

Интересно то, что стоимость мощности для поставок в Китай рассчитывается таким образом, что летом экспорт приносит прибыль, а зимой – убытки, но в целом дело достаточно прибыльное. Проблема для "Интер РАО" в том, что компания получает только 5% прибыли, а остальное распределяется между дальневосточными участниками рынка, то есть идет на выравнивание стоимости электроэнергии для потребителей в регионе. В "Интер РАО" считают схему несправедливой.