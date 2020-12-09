Эпидемиолог назвал два сценария развития ситуации COVID-19 в январе

В январе возможны два сценария развития ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Оба варианта зависят от соблюдения населением мер профилактики, пояснил он РИА Новости.

Если население будет соблюдать все рекомендации, то "закрепится стабилизация эпидпроцесса". При их несоблюдении и активном посещении массовых мероприятий в каникулы "вполне возможен откат к прежним значениям", сообщил Горелов.

Напомним, как заявлял проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков, в феврале пандемия пойдет на спад. Что касается пика, его предсказать во всей стране невозможно, отметил он.

Кроме того, ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета рассчитали, что в Москве и Санкт-Петербурге пик по числу активных случаев заражения коронавирусом придется на середину декабря.