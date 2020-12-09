В челябинской многоэтажке рухнул лифт с женщинами и детьми

В Челябинске в многоквартирном доме оборвался трос лифт, когда в нем ехали две женщины с детьми. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 8 декабря в многоквартирном доме на площади МОПРа. Трос лифта оборвался, когда он находился на втором этаже. В этот момент в лифте были две женщины с детьми. В результате происшествия никто не пострадал.

В прокуратуру обратился отец одного из детей, находившихся в лифте.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям управляющей компании ГК "Тополинка" и организации, обслуживающей лифтовое оборудование. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.