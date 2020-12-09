Девятое подряд: "Автомобилист" продлил серию поражений в чемпионате КХЛ

09 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
хоккей, ХК Автомобилист, лось (2017) | Фото: Ульяна Темлякова

Девятое подряд: "Автомобилист" продлил серию поражений в чемпионате КХЛ

"Автомобилист" продолжает серию поражений в матчах регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз екатеринбургская команда уступила на выезде омскому "Авангарду".

Встреча прошла во вторник и завершилась со счетом 3:1. Шайбы в составе омичей забросили Никита Комаров, Дамир Шарипзянов и Денис Зернов. "Автомобилист" смог ответить лишь точным броском Алексея Василевского.

Это поражение стало для команды Билла Питерса девятым подряд в чемпионате. "Автомобилист" с 40 очками по-прежнему находится на шестом месте в таблице Восточной конференции.

Следующий соперник екатеринбуржцев – СКА. Эта игра пройдет 10 декабря в Санкт-Петербурге.

Напомним, после недавнего сокрушительного поражения от московского "Динамо" Питерс попробовал найти объяснение неудачной серии своей команды.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Девятое подряд: "Автомобилист" продлил серию поражений в чемпионате КХЛ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Автомобилист, Авангард, поражение, КХЛ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.12.2020 07:52 Мск "Автомобилист" потерпел восьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ
Ранее 04.12.2020 07:59 Мск "Мы выглядим несобранными и разбитыми": Питерс о седьмом подряд поражении "Автомобилиста"
Ранее 03.12.2020 19:42 Мск "Автомобилист" проиграл московскому "Динамо"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети