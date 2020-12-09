Девятое подряд: "Автомобилист" продлил серию поражений в чемпионате КХЛ

"Автомобилист" продолжает серию поражений в матчах регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз екатеринбургская команда уступила на выезде омскому "Авангарду".

Встреча прошла во вторник и завершилась со счетом 3:1. Шайбы в составе омичей забросили Никита Комаров, Дамир Шарипзянов и Денис Зернов. "Автомобилист" смог ответить лишь точным броском Алексея Василевского.

Это поражение стало для команды Билла Питерса девятым подряд в чемпионате. "Автомобилист" с 40 очками по-прежнему находится на шестом месте в таблице Восточной конференции.

Следующий соперник екатеринбуржцев – СКА. Эта игра пройдет 10 декабря в Санкт-Петербурге.

Напомним, после недавнего сокрушительного поражения от московского "Динамо" Питерс попробовал найти объяснение неудачной серии своей команды.