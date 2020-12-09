09 Декабря 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
новый уренгой стела (2005) | Фото: Накануне.ru

В Новом Уренгое при строительстве развязки погиб один работник "Мостостроя-11" и пострадал второй

В Новом Уренгое началось расследование обстоятельств смерти сотрудника "Мостостроя-11", а также получения его коллегой тяжёлых травм, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.
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По версии следствия, 29 ноября в Новом Уренгое в рамках строительства путепровода и транспортной развязки на пересечении железной дороги в районе ПМК-9 рабочие очищали металлические конструкции от абразивного материала без использования средств индивидуальной защиты. Всё происходило на высоте.

Пол подмостей провалился. Два бетонщика АО "Мостострой-11" упали на землю, получив травмы, ставшие причиной тяжёлого вреда здоровью у одного и смерти второго. Следователи ищут представителя руководства организации, не обеспечившего безопасность и условия труда рабочих.

Напомним, ранее компания попадала в различные сводки, в том числе и криминальные. В начале 2019 г. генеральный директор компании Николай Руссу наказал пятерых виновников аварии на тюменском водопроводе, из-за которой 21 многоквартирник и дома в частном секторе почти сутки оставались без воды. Позже, в июле, "дочка" "Мостостроя-11", подрядчика строительства моста через реку Пур на Ямале, ТФ "Мостоотряд-87" накопила многомиллионный долг за электричество, из-за чего стройка могла быть обесточена. В октябре 2019 г. в Югре наказали начальника участка компании "Мостострой-11", виновного в обрушении моста в Нефтеюганском районе. Виновник трагедии получил три года условно с таким же испытательным сроком. В конце прошлого года в Тюмени отменена закупка на строительство студенческих общежитий в логу. Ранее горожане выступили резко против таких планов застройки. Лот выиграла "дочка" компании "Мостострой-11", получив за свои услуги 38 млн руб. из бюджета.

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В Новом Уренгое при строительстве развязки погиб один работник "Мостостроя-11" и пострадал второй

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Теги: АО Мостострой-11, развязка, строительство



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