09 Декабря 2020
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Росгвардия (2020) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре

СМИ: в войсках выявлены многомиллионные хищения на обмундировании

Военные следователи СКР начали расследование после закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества.

По предварительным данным, ущерб ведомству от сделок с единственным поставщиком, которые курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, может превысить 680 млн руб. речь идет о компании "Спецшвейснаб" из Уфы.

Контракты были заключены в 2017–2019 годах. В частности, пара перчаток при стоимости 580 руб. закупалась за 720 руб., поясные ремни — за 600 вместо 395, брючные ремни — за 280 вместо 117, женские кожаные поясные ремни — за 450 вместо 250, парадные пояса — за 900 вместо 566 руб.

Отмечается, что "Спецшвейснаб" являлся небольшой компанией, не обладавшей серьезными производственными мощностями, пишет "Коммерсант".

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СМИ: в войсках выявлены многомиллионные хищения на обмундировании

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Теги: войска, хищения



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