Попова перечислила регионы со сложной ситуацией с COVID-19

Наиболее стабильная ситуация с распространением коронавируса сегодня отмечается в Чечне, Татарстане и Краснодарском крае, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, обратная ситуация регистрируется в Архангельской области, республиках Карелия и Коми.

Попова отметила, что во всех регионах ситуация разная. При этом темп распространения COVID-19 в России начинает стабилизироваться, дальнейшее развитие ситуации зависит от самих граждан и соблюдения ими правил профилактики, пишет "Комсомольская правда".

Ранее Попова назвала отрасли экономики, в которых наблюдается наибольший рост заболеваемости: это промышленное производство, транспорт, госуправление и торговля.

Масочный режим россиянами в основном соблюдается, тем не менее, составлено уже более 30 тыс. протоколов о нарушении режима, отметила она.