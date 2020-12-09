Путин "заморозил" накопительные пенсии до 2023 года

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии россиян еще на год - до конца 2023 года.

Документ появился на официальном портале правовой информации.

Ранее заморозку продлили депутаты Госдумы. Напомним, мораторий на формирование средств пенсионных накоплений в стране действует с 2014 года. Согласно этому порядку, пенсионные отчисления с зарплаты полностью идут на финансирование страховых пенсий.

Инициатива приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2023 году на 669,3 млрд руб.