09 Декабря 2020
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Экономика За рубежом
(2004) |

Moody`s: в 2021 году нефть будет торговаться по $40–45 за баррель

Международное рейтинговое агентство Moody`s сделало прогноз стоимости нефти в 2021 году.

Как ожидается, она будет торговаться в среднем диапазоне $40–45 за баррель. По словам аналитиков, в ближайшие 3–5 лет будут разрабатываться только запасы с низкой себестоимостью добычи. Среднесрочный прогноз для WTI — $40–60 за баррель.

Как ожидает Moody`s, страны ОПЕК+ отложат наращивание добычи в первом полугодии 2021 года, сообщает "Прайм".

Напомним, министры ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн барр./сутки, а не на 2 млн барр., как это было предусмотрено действующим соглашением. Вице-премьер России Александр Новак пояснил, что на фоне пандемии спрос на рынке еще не восстановился. По его словам, увеличение добычи на 0,5 млн барр./сутки станет плавным выходом, который позволит ежемесячно оценивать ситуацию.

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Moody`s: в 2021 году нефть будет торговаться по $40–45 за баррель

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Теги: Moody`s, нефть



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