Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций просит не перекладывать ответственность за маски

Организаторы концертов в России не должны нести ответственность за соблюдение социальной дистанции и масочного режима зрителями.

Как сообщили в Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций, по всей стране при непосредственном участии Роспотребнадзора началась массовая кампания по дискредитации значимых концертных мероприятий.

"Особо хочется отметить именно о личной ответственности самого зрителя за соблюдением правил: ношением масок, социального дистанцирования",— говорят в Ассоциации, пишет "Коммерсант".

Ранее Роспотребнадзор опечатал вход в столичный клуб Adrenaline Stadium, где 4 декабря состоялся концерт Валерия Кипелова. Санитарные врачи ссылаются на СМИ и социальные сети, в которых были опубликованы кадры с мероприятия. На них видно, что зрители не соблюдали социальную дистанцию и маски не надевали.

Кроме того, на 480 тыс. руб. был оштрафован "Дворец спорта" в Санкт-Петербурге, который при тех же обстоятельствах провел два концерта рэпера Басты.