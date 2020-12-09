09 Декабря 2020
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Общество В России
концерт Алисы в Череповце (2019) | Фото:telegram-канал Подъем

Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций просит не перекладывать ответственность за маски

Организаторы концертов в России не должны нести ответственность за соблюдение социальной дистанции и масочного режима зрителями.

Как сообщили в Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций, по всей стране при непосредственном участии Роспотребнадзора началась массовая кампания по дискредитации значимых концертных мероприятий.

"Особо хочется отметить именно о личной ответственности самого зрителя за соблюдением правил: ношением масок, социального дистанцирования",— говорят в Ассоциации, пишет "Коммерсант".

Ранее Роспотребнадзор опечатал вход в столичный клуб Adrenaline Stadium, где 4 декабря состоялся концерт Валерия Кипелова. Санитарные врачи ссылаются на СМИ и социальные сети, в которых были опубликованы кадры с мероприятия. На них видно, что зрители не соблюдали социальную дистанцию и маски не надевали.

Кроме того, на 480 тыс. руб. был оштрафован "Дворец спорта" в Санкт-Петербурге, который при тех же обстоятельствах провел два концерта рэпера Басты.

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Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций просит не перекладывать ответственность за маски

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Теги: концерты, зрители, маски



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