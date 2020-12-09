Итоговые результаты испытаний вакцины от AstraZeneca показали эффективность 70%

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет опубликовали итоговые результаты испытаний разработанной ими вакцины от коронавируса.

Согласно клиническим испытаниям, эффективность препарата составляет 70,4%. Теперь AstraZeneca будет работать над получением одобрения регуляторов на применение этой вакцины, пишет "Коммерсант".

Ранее российский фонд прямых инвестиций обратился к британской компании AstraZeneca с предложением скомбинировать ее вакцину и российскую вакцину Центра имени Гамалеи "Спутник V".

"Если они будут проводить новое клиническое исследование, мы предлагаем скомбинировать укол AZ со "Спутником V" для увеличения эффективности",— говорится в Twitter российской вакцины.