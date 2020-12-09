09 Декабря 2020
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Политика В России
полис обязательного медицинского страхования, ОМС (2020) | Фото: Накануне.RU

Президент России подписал закон о реформе системы ОМС

Российский президент Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования, предусматривающий передачу фонду ОМС части полномочий страховщиков.

ФФОМС сможет организовывать медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями. Как следует из документа, в составе базовой программы ОМС появится пункт, определяющий нормативы объемов оказания и финансирования медпомощи в федеральных учреждениях, пишет "Коммерсант".

Ранее Минфин и Центробанк отказались поддержать законопроект, вводящий в России новый порядок обязательного медицинского страхования.

Документ предполагает два новшества — радикальное сокращение финансирования частных страховщиков из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), что приведет к разорению многих компаний, а вторая важная инициатива касается передачи контроля за деятельностью федеральных медицинских учреждений от частных структур к ФФОМС.

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Президент России подписал закон о реформе системы ОМС

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Теги: ОМС, реформа, Путин



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