09 Декабря 2020
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Политика За рубежом
(2005) | Фото: medmedia.ru

Американские власти подтвердили 95-процентную эффективность вакцины Pfizer

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США подтвердило эффективность вакцины от коронавируса американской фирмы Pfizer и немецкой компании BioNTech на уровне 95%.

Ранее данную результативность подтвердили сами разработчики. Как ожидается, через несколько дней будет принято решение об использовании вакцины, пишет "Коммерсант".

Напомним, компания Pfizer предупредила президентскую администрацию, что не сможет предоставить США в необходимом количестве дозы вакцины до июня-июля 2021 года, так как значительное количество препарата уже выкупили другие страны.

Отмечается, что теперь возникают сомнения по поводу того, смогут ли американские власти провести вакцинацию большей части населения страны к концу весны или началу лета.

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Американские власти подтвердили 95-процентную эффективность вакцины Pfizer

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Теги: Pfizer, вакцина, коронавирус



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