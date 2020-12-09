09 Декабря 2020
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Политика В России
Роскомнадзор (2013) | Фото:

Роскомнадзор потребовал удалить исследование о COVID-19 в колониях

Роскомнадзор направил в редакцию "Медиазоны" письмо, в котором содержится требование об удалении публикации "Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН".

Как считают в ведомстве, статья содержит "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений".

Редакция и правозащитная организация "Зона права" по открытым источникам и собственной информации изучили ситуацию с COVID-19 в колониях. В публикации говорится, что официальная эпидемиологическая статистика ФСИН не соответствует действительности.

"Медиазона" была вынуждена удалить фрагменты материала, которые могут "вызвать вопросы", так как в противном случае издание могли заблокировать, пишет "Коммерсант".

Тем временем, в конце ноября в Перми на прилегающей территории женской исправительной колонии №32 состоялось открытие лаборатории для проведения тестирования подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также сотрудников УИС на наличие коронавируса.

Начальная мощность лаборатории позволяет проводить 48 исследований за одну рабочую смену. В дальнейшем планируется увеличить количество рабочих смен до трех.

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Роскомнадзор потребовал удалить исследование о COVID-19 в колониях

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Теги: Роскомнадзор, коронавирус, колонии



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