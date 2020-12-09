Бывший полпред Виктор Ишаев в суде не признал свою вину

Бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред на Дальнем Востоке Виктор Ишаев отказался признавать вину в растрате в Замоскворецком суде Москвы.

Процесс против него начался 8 декабря, пишет "Коммерсант".

Как считает следствие, экс-чиновник, работая вице-президентом "Роснефти" сдал представительству этой компании в Хабаровске по завышенной стоимости 250 кв. м офисной площади, принадлежащей его собственной компании. Ущерб оценивается в 7,5 млн руб.

Ранее Ишаев утверждал, что ему не было никакого смысла совершать хищение, поскольку его официальный ежемесячный доход больше, чем заявленный ущерб.