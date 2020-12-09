09 Декабря 2020
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Экономика В России
бюджет (2012) | Фото:

Путин подписал закон о дефицитном федеральном бюджете

Российский президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

В следующем году запланирован дефицит бюджета 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП), еще через год — 1,25 трлн руб. (1% ВВП), в 2023 году дефицит составит 1,41 трлн руб. или 1,1% ВВП.

В 2021 году на ЖКХ выделят 322,5 млрд руб, на образование направят 1,08 трлн руб, на здравоохранение - 1,12 трлн руб., на социальную политику — 5,6 трлн руб., пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, экономисты считают, что российский бюджет на 2021 год сильно отличается от того, что планируют ведущие странные мира.

В ближайшие три года государственные расходы будут сокращаться, а не поддерживать экономический рост, считают в рейтинговом агентстве "Национальные кредитные рейтинги".

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Путин подписал закон о дефицитном федеральном бюджете

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Теги: Путин, бюджет



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