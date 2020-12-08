Свердловский министр финансов собирается в отставку

Заместитель свердловского губернатор и министр финансов региона Галина Кулаченко собралась в отставку. Об этом сообщают местные СМИ.

О своих планах чиновница намекнула на заседании ЗакСО, где сегодня обсуждался бюджет на трехлетку. По словам депутатов, на которых ссылается 66.ru, с некоторыми народными избранниками Кулаченко попрощалась лично. СМИ полагают, что в отставку она подаст 25 декабря.

Кулаченко считается "человеком Куйвашева", она работала в его команде еще в "тюменский период".