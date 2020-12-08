08 Декабря 2020
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Происшествия Тюменская область
Тюменский блогер Алексей Кунгуров (2016) | Фото: kungurov.livejournal.com

Тюменского блогера Кунгурова арестовал московский суд. Заочно

Московский городской суд арестовал тюменского блогера Алексея Кунгурова заочно. Ранее такое решение принял Лефортовский суд Москвы, и сегодня Мосгорсуд его утвердил. Тюменца, переехавшего на Украину, обвиняют в призывах к террористической деятельности и возбуждению ненависти либо вражды.

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на постановление Лефортовского суда и оставил его без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Напомним, в декабре 2016 г. Кунгуров уже получил два года колонии-поселения за "оправдание работы террористической организации". Поводом для возбуждения дела стала публикация в ЖЖ про Сирию. Дело рассматривала специально вызванная из Самары военная коллегия Приволжского военного суда. А в ноябре 2019 г. он получил 15 суток ареста за свой пост в ЖЖ про русский народ. В суде Кунгуров представился Владимиром Путиным. Сейчас блогер живёт на Украине.

Сам блогер описал свое дело таким образом: "Вкратце: пока я "сидел", мне стали "шить" дело по статье 280 УК (призывы к экстремистской деятельности) по факту моего публичного выступления на Съезде народных журналистов, который проводил Центр Сулакшина в 2016 г.", - написал в своём Telegram Кунгуров, уточнив, что во время выступления, в частности, нелицеприятно высказался о силовых структурах Тюменской области.

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Тюменского блогера Кунгурова арестовал московский суд. Заочно

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