СК готов предъявить Фургалу обвинение в окончательной редакции

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу готовятся предъявить обвинение. Расследование дела в отношении экс-чиновника находится в завершающей стадии.

По сообщению Коммерсанта, в окончательной редакции обвинение будет предъявлено в двух убийствах (ст. 105 УК) и покушении на убийство, а затем начать ознакомление сторон с материалами дела. СК уверен, что располагает всеми доказательствами виновности Фургала.

Также Следственный комитет проверяет причастность Фургала к мошенничеству на предприятии "Амурсталь", совладельцем которого была супруга Фургала. По данному делу следственная группа центрального аппарата СК, работающая в Комсомольске-на-Амуре, задержала трех подозреваемых, двое из них являлись местными депутатами, ранее управлявшими предприятием, все они были арестованы судом.

Напомним, арест Сергея Фургала продлен до марта 2021 года. Задержан он был летом этого года. Экс-губернатора подозревают в организации убийств и покушения на убийство. Сам Фургал вину отрицает, называет дело политически мотивированным. Его однопартийцы, в частности, Владимир Жириновский выступают за перевод Фургала под домашний арест в Хабаровске.

На Дальнем Востоке продолжаются митинги в поддержку арестованного бывшего губернатора. В минувшую субботу акция протеста прошла в 148 раз.