08 Декабря 2020
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Происшествия Москва
(2004) | Фото

Законопроект, разрешающий полицейским вскрывать машины и открывать огонь по людям, прошел первое слушание

Законопроект, расширяющий полномочия полиции, прошел первое чтение в Госдуме. Проект в Думу в мае внесло Правительство и он сразу вызвал серьезную критику правозащитников.

Коммерсант напоминает, что законопроект разрешит полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, чрезвычайных ситуациях и угрозе теракта. Полицейские получат право оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов. В границах оцепления полиции могут разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей. Также полицейским планируется предоставить право применять оружие не только при оказании вооруженного сопротивления, но и при покушении на это преступление.

Правозащитники, комментируя документ, заявляли, что предлагаемые поправки не только не разъясняют вопросы применения оружия полицейскими, но и запутывают их, давая основания для злоупотреблений.

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Законопроект, разрешающий полицейским вскрывать машины и открывать огонь по людям, прошел первое слушание

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Теги: законопроект о полиции, вскрывать машины, оцепление, гослума



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