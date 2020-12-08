08 Декабря 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

Сургутянин, который вывесил внука из окна, приговорен к колонии-поселению

В Югре осужден пожилой мужчина, который вывесил внука из окна. Ему грозило до семи лет лишения свободы, однако городской суд Сургута принял решение назначить наказание в виде 1 года и 2 месяцев изоляции в колонии-поселении.

Мужчину обвиняли в совершении сразу двух преступлений - угроза убийством и угроза применения насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, вечером 14 сентября пьяный мужчина разозлился на своего внука из-за того, что тот, пока родителей не было дома, плакал и капризничал. Чтобы запугать ребенка, он поставил его на подоконник открытого окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже дома №2 по ул. Г.Кукуевицкого в Сургуте, а затем высунул его на улицу и удерживал его вниз головой несколько минут. Примерно через 15 минут после инцидента прибыли полицейские. Когда правоохранители попытались проникнуть в квартиру, чтобы помочь ребенку, обвиняемый, угрожая полицейским расправой, несколько раз замахнулся на них металлической кувалдой.

Во время предварительного следствия злоумышленник заключен судом под стражу. Свою вину мужчина признал.

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Сургутянин, который вывесил внука из окна, приговорен к колонии-поселению

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Теги: дед, внук, окно, ноги, уголовное дело



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