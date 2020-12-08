Строим глобальное цифровое будущее под началом ТНК, отменяем государства, несогласных подавляем: основатель ВЭФ в Давосе и принц Уэльский написали книгу

Основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб и принц Уэльский Чарльз выпустили книгу о пандемии коронавируса, в которой написано, что она изменила мир так, что ничего того, что было раньше и что мы считали нормальной жизнью, не может больше существовать. Об этом рассказал на радио "Вести ФМ" политолог Сергей Михеев.

"Он пишет, что больше не имеют права существовать никакие национальные государства. Что управление миром должно перейти в руки транснациональных корпораций, которые должны создать сетевую структуру по глобальному управлению, так как ковид показал всему миру, что человечество должно измениться. А всех недовольных надо жестко давить. Всевозможные разговоры про демократию и суверенитет должны остаться в прошлом. И все это должно создать условия для четвертой промышленной революции и перехода в цифровое существование . Из этого всего я делаю простой вывод: вся истерика с ковидом была в значительно степени просто сконструирована. Да, существует болезнь, мы о ней мало знаем, ее последствия тяжелые и с ней надо бороться. Но реакция на нее очевидно гипертрофированная. И то, что мы видим на этом фоне очевидный социальный эксперимент, не вызывает никаких сомнений. Книга Шваба это ясно говорит", - сказал политолог.

Эту же риторику продвигает Джо Байден, которого, как считает эксперт, "пропихнули" в президенты США. И большую роль в смещении Дональда Трампа, который пытался отстаивать суверенитет США, сыграла именно эпидемия коронавируса.

"Это возвращает к идее, что вирус был искусственно создан и запущен для глобального эксперимента. Нам говорят: вы смотрите, сколько заболело. А вы в курсе, что свиным гриппом заболели полтора миллиарда человек?! Да, болезнь очень странная, но есть и гипертрофированная реакция на нее, и мы теперь видим, к чему все идет. Это новый мировой порядок сетевого глобального управления", - подчеркнул Михеев.

По его мнению, в цифровом обществе человек становится вообще ненужным и подлежит истреблению. Он призвал прочитать эту книгу. В Европе ее активно обсуждают, причем противников "тут же затыкают".

"А Байдена, судя по всему, и привели под это дело - "слив" национального суверенитета США", - полагает эксперт.

Он считает, что России важно в борьбе с коронавирусом "не попасть в ловушку этого глобального проекта".

В конце ноября сообщалось, что Шваб опубликовал в соавторстве с Тьери Маллере книгу "Covid-19: великая перезагрузка". Вероятно, к авторству добавился и принц Уэльский. В ней написано, что нормальная жизнь закончилась навсегда и "ради общего блага" теперь будут командовать "крупнейшие транснациональные компании", которые сформируют "новую нормальность". В книге призывается не ослаблять ограничений, подавлять несогласных, изолировать людей друг от друга и неумолимо продвигать изменения.

"План Клауса Шваба и иже с ним - возрождение фашизма в новом виде, подогнанном под современность", - пишет норвежский публицист Пол Стейган.

Интересно, что историк Андрей Фурсов отмечал: принц Уэльский как-то заявил, что если бы он имел вторую жизнь, то хотел бы быть смертельным вирусом, который уничтожит человечество.