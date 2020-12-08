08 Декабря 2020
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Политика В России За рубежом
трансатлантическое партнерство, глобализация, транснациональные корпорации (2015) | Фото: wordpress.com

Строим глобальное цифровое будущее под началом ТНК, отменяем государства, несогласных подавляем: основатель ВЭФ в Давосе и принц Уэльский написали книгу

Основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб и принц Уэльский Чарльз выпустили книгу о пандемии коронавируса, в которой написано, что она изменила мир так, что ничего того, что было раньше и что мы считали нормальной жизнью, не может больше существовать. Об этом рассказал на радио "Вести ФМ" политолог Сергей Михеев.
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"Он пишет, что больше не имеют права существовать никакие национальные государства. Что управление миром должно перейти в руки транснациональных корпораций, которые должны создать сетевую структуру по глобальному управлению, так как ковид показал всему миру, что человечество должно измениться. А всех недовольных надо жестко давить. Всевозможные разговоры про демократию и суверенитет должны остаться в прошлом. И все это должно создать условия для четвертой промышленной революции и перехода в цифровое существование. Из этого всего я делаю простой вывод: вся истерика с ковидом была в значительно степени просто сконструирована. Да, существует болезнь, мы о ней мало знаем, ее последствия тяжелые и с ней надо бороться. Но реакция на нее очевидно гипертрофированная. И то, что мы видим на этом фоне очевидный социальный эксперимент, не вызывает никаких сомнений. Книга Шваба это ясно говорит", - сказал политолог.

Эту же риторику продвигает Джо Байден, которого, как считает эксперт, "пропихнули" в президенты США. И большую роль в смещении Дональда Трампа, который пытался отстаивать суверенитет США, сыграла именно эпидемия коронавируса.

"Это возвращает к идее, что вирус был искусственно создан и запущен для глобального эксперимента. Нам говорят: вы смотрите, сколько заболело. А вы в курсе, что свиным гриппом заболели полтора миллиарда человек?! Да, болезнь очень странная, но есть и гипертрофированная реакция на нее, и мы теперь видим, к чему все идет. Это новый мировой порядок сетевого глобального управления", - подчеркнул Михеев.

По его мнению, в цифровом обществе человек становится вообще ненужным и подлежит истреблению. Он призвал прочитать эту книгу. В Европе ее активно обсуждают, причем противников "тут же затыкают".

"А Байдена, судя по всему, и привели под это дело - "слив" национального суверенитета США", - полагает эксперт.

Он считает, что России важно в борьбе с коронавирусом "не попасть в ловушку этого глобального проекта".

В конце ноября сообщалось, что Шваб опубликовал в соавторстве с Тьери Маллере книгу "Covid-19: великая перезагрузка". Вероятно, к авторству добавился и принц Уэльский. В ней написано, что нормальная жизнь закончилась навсегда и "ради общего блага" теперь будут командовать "крупнейшие транснациональные компании", которые сформируют "новую нормальность". В книге призывается не ослаблять ограничений, подавлять несогласных, изолировать людей друг от друга и неумолимо продвигать изменения.

"План Клауса Шваба и иже с ним - возрождение фашизма в новом виде, подогнанном под современность", - пишет норвежский публицист Пол Стейган.

Интересно, что историк Андрей Фурсов отмечал: принц Уэльский как-то заявил, что если бы он имел вторую жизнь, то хотел бы быть смертельным вирусом, который уничтожит человечество.

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Строим глобальное цифровое будущее под началом ТНК, отменяем государства, несогласных подавляем: основатель ВЭФ в Давосе и принц Уэльский написали книгу

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Теги: коронавирус, эпидемия, Клаус Шваб



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